Serie A, crolla la Juve a Cagliari. Poker della Fiorentina, vince anche la Roma

Termina anche questa giornata di campionato, la penultima di questa stagione di Serie A. Vittoria per il Cagliari di Zenga corsaro contro una Juventus già appagata dalla vittoria dello scudetto e proiettata alla Champions. In rete per i sardi Gagliano e Simeone. La Fiorentina cala il poker al Franchi contro il Bologna di Mihajlovic. Super Chiesa firma la sua personale tripletta, in rete anche Mikenkovic. Vince ancora anche la Roma in casa del Torino: i giallorossi passano in svantaggio con la rete di Berenguer, poi la ribaltano con Dzeko e Smalling. La squadra di Fonseca passa sul 1-3 con il rigore di Diawara. A nulla serve la rete di Singo che accorcia le distanze.

