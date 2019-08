Lazio, Semplici su Lazzari: "Lo aspetto in Nazionale"

"Il mio pupillo Lazzari alla Lazio? Lo aspetto in Nazionale" - È diretto Leonardo Semplici: al suo pupillo Manuel Lazzari non può che augurare il meglio. Attraverso un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il tecnico della SPAL vede per il suo ex giocatore un futuro roseo con la maglia dell'Italia. Passato in estate alla Lazio, Lazzari sotto la gestione Semplici è diventato uno dei migliori esterni della Serie A. Dal biancoceleste all'azzurro il passo è breve: da Ferrara a Roma, ora non resta che affermarsi anche in Nazionale.

