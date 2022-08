Lazio, sempre meno all’inizio: il messaggio di Luis Alberto

TUTTOmercatoWEB.com

Si torna a fare sul serio, la nuova stagione è dietro l'angolo. Manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio-Bologna, prima di campionato in programma domenica ore 18:30 allo Stadio Olimpico. Il capitolo due dell'era Sarri riparte con tanti volti nuovi, ma anche con alcune vecchie certezze. Tra queste c'è anche Luis Alberto che, nonostante le numerose voci di mercato, inizierà la nuova stagione ancora con la maglia biancoceleste. Il Mago spagnolo, cercato a lungo dal Siviglia, ha scritto sui social un messaggio motivazionale in vista del nuovo campionato: "Domani inizia una nuova stagione, non vedo l'ora di ricominciare a giocare". Il presidente Lotito ha escluso una sua partenza. Adesso è il momento di lasciare da parte il mercato e tornare a far parlare il campo. Il 10 ha ancora qualcosa da dare alla Lazio.