Lazio, senti Bonanni: "Delusione totale. Lotito, ora arriva il difficile..."

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Bonanni si è espresso sull'ultima giornata di campionato e sul settimo posto finale della Lazio. Questo il suo bilancio di fine stagione sul lavoro di Baroni in biancoceleste: "Non vorrei essere in questo momento nei panni di Lotito. Perché ora arriva il difficile. A me dispiace moltissimo, perché Baroni ha fatto tre-quarti di stagione perfetta. Il problema è vedere come si arriva e la Lazio ne è uscita malissimo dalla stagione. E molti si ricordano del risultato finale e non del percorso. Non arrivare neanche in Conference è una delusione totale".

