Lazio, senti Doni: "Che sorpresa Baroni! Allenatore serio, sta dimostrando..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue il momento della Lazio in questo inizio di stagione. Oltre ogni aspettativa, la formazione di mister Baroni si trova a quota 19 punti in 10 partite. Questa sera la sfida al Cagliari per agganciare Atalanta e Fiorentina dietro Napoli e Inter. Ai microfoni di Radio Serie A, l’ex calciatore Cristiano Doni ha espresso il suo pensiero proprio sui biancocelesti: ecco cosa ha detto.

“Chi mi ha sorpreso di più è Marco Baroni. E la squadra che mi ha sorpreso di più è la Lazio. Sono contento per Baroni: un allenatore serio, poco sponsorizzato, ma senza fronzoli e molto bravo. Ha avuto questa possibilità grazie al campo e sta dimostrando di essere molto bravo. Non era facile: la Lazio era in una situazione peggiore di quella del Napoli".