Lazio, senti Grifo: "Ritorno in Serie A? Mai dire mai"

Un nome che spunta costantemente in casa Lazio quello di Vincenzo Grifo, esterno offensivo in forze al Friburgo. Quest'anno l'italo-tedesco è entrato nel giro della Nazionale di Mancini e chissà che i biancocelesti non possano affondare il colpo proprio in questa stagione. Proprio il calciatore ne ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Ritorno in Italia? Nel calcio mai dire mai... Seguo la Serie A da quando sono piccolo, negli ultimi dieci anni non mi sono perso una partita e nella vita chissà. Magari un giorno...".

