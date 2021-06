Calciomercato Lazio, Schira: "Torna di moda un vecchio obiettivo"

"C'è anche la Lazio sulle tracce di Vincenzo Grifo". Questo il tweet di Nicolò Schira, esperto di calciomercato, che accende il mercato biancoceleste. Secondo il giornalista Tare starebbe pensando all'attaccante del Friburgo per rafforzare il pacchetto avanzato da consegnare a Sarri. Già in passato il ds albanese è stato vicino ad acquistarlo, come ha dichiarato lo stesso Grifo, ma poi non si fece nulla. Quest'anno l'italo-tedesco è entrato nel giro della Nazionale di Mancini e ha realizzato in Bundesliga 9 gol e 10 assist. Che sia lui l'uomo giusto da aggiungere in rosa?