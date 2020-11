Grifo: "Tare mi voleva alla Lazio ma rifiutai. Futuro in Serie A? Mai dire mai"

Si è preso la scena con la Nazionale contro l'Estonia realizzando una doppietta. Vincenzo Grifo è l'uomo del momento in casa Italia e Mancini potrebbe pensare di metterlo in lista per gli Europei. L'esterno del Friburgo ha rilasciato un'intervista per la Gazzetta dello Sport in cui ha svelato di esser stato molto vicino alla Lazio: "Avevo 18 anni e Tare era intenzionato a tesserarmi per i biancocelesti, mi voleva a tutti i costi. Ma insieme ai miei parenti decisi che era meglio stare vicino alla mia famiglia. Ero troppo giovane. Era la prima volta che uscivo di casa e scegliemmo l'Hoffenheim. Ti sei pentito delle tue scelte? Sulle prime sì, perché all’Hoffenheim non è andata come mi aspettavo. Futuro? Mi piacerebbe giocare in Serie A, ma a 27 anni devo essere razionale: cambio solo per un’opportunità vera. Se arrivasse una grande, mai dire mai...".

