Lazio, senti Orsi: "Manca qualità. Si migliora solo lavorando con Baroni"

È ancora negli occhi di tutti i tifosi della Lazio la sconfitta di sabato sera contro l’Udinese. La prestazione dei biancocelesti non ha per nulla convinto l’ambiente, tanto meno il tecnico Baroni. Ai microfoni di Radio Radio l’ex portiere Fernando Orsi ha commentato la gara. Questo è ciò che ha detto: “La sconfitta contro l’Udinese non mi allarma come non mi aveva entusiasmato la vittoria contro il Venezia. Siamo all’inizio e dobbiamo prendere con le pinze i risultati, ma dei segnali ci sono stati e non sono tutti positivi. Manca qualità a centrocampo ed è evidente, non so se potrà arrivare dal mercato o dal lavoro di Baroni, ma c’è bisogno di migliorare e lo si può fare soltanto lavorando con il mister. Alcuni giocatori a centrocampo non possono ricoprire i ruoli di cui avrebbe davvero bisogno questa Lazio, gli attaccanti si impegnano, ma i palloni non arrivano“.