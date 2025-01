Lazio, senti Sneijder: "La guardo spesso! Noslin? Gli ho detto che deve..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Le aspettative intorno a Tijjani Noslin sono tantissime. Arrivato alla Lazio dall'Hellas Verona per una cifra a dir poco esosa, quello che aveva fatto vedere in maglia scaligera si è visto solo a sprazzi nella Capitale. Eppure, le qualità sia tecniche, sia umane il classe 1999 le ha tutte e a fargli da garante in questo senso è un giocatore che ha scritto la storia del calcio italiano, olandese ed europeo come Wesley Sneijder che, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha confessato di tifare l'Inter, ma anche la Lazio proprio per il 'suo' TJ:

"Inter di nuovo campione d'Italia? Lo spero, è ovvio che tifi per l’Inter in campionato, anche se guardo un po’ anche la Lazio…, per il 'mio' Tijjani Noslin: è un bravissimo ragazzo e un grande giocatore. Ha iniziato nella mia squadra,il DHSC,e sta continuando a crescere.L’ho rivisto prima della sua partita con l’Ajax, gli ho detto che deve diventare più costante. La sua storia è emozionante e deve essere un esempio per i ragazzi: mai abbandonare un sogno,fate tutti come Tijjani".