Lazio, Sergio: "Il derby ha inciso negativamente. Petagna sarebbe servito"

Non fa eccessivi drammi ("Tutto si può recuperare") l'ex difensore della Lazio, Raffaele Sergio, ma i biancocelesti dovranno lavorare e tanto sulla tenuta mentale. Buono il giudizio su Jony, Vavro va aspettato. Poi in attacco...Ecco le sue parole a Radio Sportiva: "Sia contro la Spal che contro il Cluj si sono visti due tempi completamente diversi. L'aspetto mentale ha influito molto, Inzaghi dovrà lavorarci su.. Siamo ancora all'inizio della stagione, tutto si può recuperare. Non è un segnale negativo il fatto che Immobile e Luis Alberto non siano stati convocati, la rosa della Lazio è competitiva per lottare su tre fronti. Il derby ha influito in maniera negativa, non aver vinto una partita ben giocata può aver influenzato tutto l'ambiente. Jony? Ha buona corsa e ottimo piede, ottimo acquisto. Vavro? Inserirsi a Roma non è semplice, deve capire i meccanismi difensivi, la qualità c'è e serve tempo. In rosa manca una prima punta importante, uno alla Petagna, questa è una delle note negative del mercato estivo".

