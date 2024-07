Lazio, Sergio: "Si riparte da zero. Baroni ottimo, ma sul mercato..."

Lunga intervista dell'ex calciatore biancoceleste Raffaele Sergio ai microfoni di tag24.it. Ha toccato molti temi riguardanti il mondo Lazio, a partire dall'ultimo nome proposto, James Rodriguez, fino al mercato e alle prospettive per la prossima stagione. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

"James Rodriguez possibile? Conoscendo la proprietà mi sembra molto difficile, anche se nella vita non si sa mai. E’ un profilo che ha oltre i 30 anni e mi sembra difficile si possa andare in questa direzione. Per il resto è chiaro che parliamo di un giocatore importante, di esperienza. Uno che ha personalità e qualità e potrebbe far fare il salto di qualità alla Lazio. Sicuramente darebbe una scossa positiva e in questo momento ce n’è assoluto bisogno. Ribadisco però che conoscendo il modo di operare della Lazio, la vedo difficile. Negli ultimi anni Lotito ha dimostrato di voler fare operazioni diverse, puntando sui giovani. E’ normale che potrebbe essere un profilo di spessore, in grado di cambiare le carte in tavola".

"Credo che il ciclo precedente sia stato azzerato e la partenza di Immobile è la dimostrazione del fatto che si vuole ricominciare da zero. Il club biancoceleste ha deciso di puntare su Baroni, che a mio avviso è arrivato addirittura troppo tardi in una piazza così importante. Sono convinto che la Lazio abbia fatto un grandissimo acquisto in panchina, ma ci vorrà tempo. E’ stato tutto azzerato, mi auguro solo che il mister possa lavorare serenamente e con pazienza. A mio avviso è uno bravo e preparato e sono sicuro che i risultati arriveranno".

"Mercato? Sono arrivati giocatori giovani e tecnicamente molto molto bravi. Qualcuno, tipo Castrovilli, è praticamente una scommessa, ma io sono convinto che con la giusta autostima tornerà ad essere un ottimo giocatore. Gli altri sono invece ragazzi che si devono affermare, ma che hanno già alle spalle esperienze importanti. Noslin è un ottimo giocatore e secondo me potrà fare bene. Sono convinto che la Lazio abbia preso ragazzi forti e di ottima prospettiva. La Lazio deve puntare a stare in maniera stabile nelle prime 5 o 6 posizioni della classifica. Manca ancora qualcosina sul mercato e sicuramente Baroni sta facendo tutte le valutazioni del caso. Si riparte con un ciclo nuovo e servirà sicuramente pazienza e fiducia. Il nuovo tecnico è arrivato in una grande piazza e io credo che possa fare molto bene".