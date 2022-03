Lazio, Sforzini: “Sarri? Il percorso parla per lui. Immobile è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Lazio Style Radio, in occasione della prossima sfida della Lazio contro il Sassuolo è intervenuto il doppio ex Ferdinando Sforzini. L’ex attaccante ha analizzato il percorso fatto sin qui da entrambe le squadre, esprimendo le proprie sensazioni su quella che sarà la gara di sabato. Queste le sue dichiarazioni: “Il Sassuolo sono vari anni che mette in atto un determinato tipo di programmazione ottenendo risultati importanti grazie anche ad allenatori molto preparati. I neroverdi stanno compiendo un grande lavoro potendo anche contare sul fatto di non avere grandi pressioni. La Lazio, invece, è reduce dal derby perso malamente. I biancocelesti avranno voglia di rivalsa”

PUNTO DI FORZA – “Il punto di forza di entrambe le squadre è il reparto offensivo che è il presente ed il futuro della Nazionale. Il calcio, rispetto a qualche anno fa, è cambiato molto. Sarri è migliorato tanto, il suo percorso parla per lui”

IMMOBILE – “Immobile è un attaccante di assoluto livello, ogni volta che lo vedo mi sembra ancora quello di qualche anno fa, molto propositivo specialmente vicino alla porta”

RICORDI – “Il periodo alla Lazio? È sempre molto bello vestire la maglia biancoceleste. Immobile quando vestiva la maglia del Grosseto era giovanissimo, ma già era capace di incidere. Mi impressionò dal primo allenamento, arrivò a pranzo nella giornata della doppia seduta e prese subito parte alla partitina del pomeriggio. In allenamento andava in gol da ogni posizione. Ci completavamo, anche se mi diceva che lui avrebbe preferito giocare come punta unica"

