Lazio, si avvicina la sfida con l’Atalanta: la carica del club - VIDEO

Ancora qualche giorno di attesa e poi la Lazio incontrerà l’Atalanta nella sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A. È stata una settimana intensa per i biancocelesti, in apprensione per il proprio capitano che a causa dell’infortunio rimediato nella gara con l’Udinese dovrà assentarsi dal campo per un bel po’ di tempo. Sarri dovrà fare fronte all’emergenza, domenica schiererà i suoi migliori uomini e cercherà di non far sentire, per quanto sia possibile, l’assenza di Immobile. Mai come adesso le aquile hanno bisogno del sostegno dei propri tifosi che, neanche in questa occasione, si sono tirati indietro. Numerosi, con grinta e orgoglio, coloreranno il settore ospiti del Gewiss Stadium. La società ha voluto ricordare l’appuntamento e scaldare l’atmosfera con un video condiviso sui canali social ufficiali. Questo il messaggio che accompagna il post: “Da che parte stai?”

