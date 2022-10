Lazio | I tifosi non ti lasciano mai, dall'Atalanta al derby: il dato sui biglietti venduti

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Atalanta, Midtjylland e Salernitana, poi Feyenoord e poi Roma. Sono questi gli appuntamenti dei biancocelesti che avranno come ciliegina sulla torta una stracittadina che si prospetta infuocata. Per quest'ultima sfida è ovviamente atteso il pubblico delle grandi occasioni, anche se in tutte le altre partite i laziali non sembrano essere da meno. Come riporta la rassegna di Radiosei, per il derby attualmente la vendita dei tagliandi è libera, con la fase di prelazione conclusa il 16 ottobre: la Curva Nord è immediatamente esaurita e sono già stati venduti 13mila sui 18mila messi a disposizione per i tifosi biancocelesti. Al Gewiss Stadium invece sono attesi circa 1200/1300 laziali (attualmente sono 1100 i ticket staccati). L'affetto dimostrato dai numeri dei tifosi allo stadio sta accompagnando la squadra, sia in casa che in trasferta e come ammesso dagli stessi giocatori, questo supporto si sente eccome. La Lazio è tra le realtà italiane che più si sono migliorate sotto questo aspetto, soprattutto dopo la pandemia di Covid-19.