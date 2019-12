Lazio, si celebra ovunque il tris alla Juve: le prime pagine dei quotidiani - FT

E chi l’avrebbe mai detto? La Lazio criticata, considerata poco cinica e sprecona, delle prime partite stagionali è riuscita a rifilare un tris alla Juventus, da oltre cinque anni prima della classe della nostra Serie A. L’armata di Inzaghi può, dunque, continuare il proprio cammino verso l’Europa che conta con tanto entusiasmo ed una consapevolezza in più: quella di avere tutte le carte in regola per mettere i bastoni tra le ruote anche alle big più imbattibili. Prima di pensare all’ultima gara del girone d’Europa League contro il Rennes, nella Capitale si festeggia un successo che non arrivava da sedici lunghi anni. Anche le prime pagine dei principali quotidiani sportivi si sono tinte di biancoceleste per l’occasione. “Celestiale”, “da favola”, “super”, grande”, sono questi gli aggettivi utilizzati per descrivere la squadra capitolina che, con Simone Inzaghi alla guida, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e, con lavoro ed umiltà, ha ottenuto uno straordinario successo.

