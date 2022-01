Lazio, Simeone sullo scudetto del 2000: "Ci ho sempre creduto. Quando ha segnato Calori..."

"Bisogna crederci sempre, in ogni situazione ci ho sempre creduto. Arrivammo all'ultima di campionato secondi, la Juventus sopra e noi dietro. Era molto difficile che la Juventus si facesse scappare il titolo. Io ero certo che saremmo stati noi i campioni". A parlare così è Diego Pablo Simeone che si è raccontato nello speciale di Amazon Prime Video a lui dedicato. L'argentino ha ripercorso la sua carriera e tanto spazio è dedicato anche alla Lazio e allo scudetto vinto nel 2000. Insieme a lui anche Juan Sebastian Veron racconta le emozioni vissute: "Momento importante si era mobilitata tutta la città. Non credo nel andiamo tutti d'accordo, dormiamo in una stanza e ci prepariamo la colazione a vicenda. Le differenze ci devono essere e portano a traguardi come quello". Simeone prosegue e racconta il gol con la Reggina: "Le differenze uniscono. Ricordo quel calcio piazzato sulla destra, quando Sebastian si posizionò per fare il cross in diagonale per il mio taglio".

Il Cholo passa al racconto di cosa accadde a fine partita con tutti incollati per capire cosa stava succedendo alla Juventus: "Finisce la partita e a Perugia, tipo 60 km da Roma, c'è una pioggia torrenziale. Partita sospesa, noi aspettiamo 45 minuti prima di capire cosa sarebbe accaduto. L'Olimpico di Roma rimase in silenzio sentendo alla radio e sugli schermi cosa stesse accadendo. Vado a farmi la doccia e quando torno sento gol di Calori al sesto minuto del secondo tempo. Non mi sono più mosso dal posto dove avevo sentito del gol. Sono rimasto 39 minuti inchiodato. Non mi sono più mosso, ho detto da qui non mi muovo. Vai a cambiarti mi dicevano, ma io non l'ho fatto.Asciugamano sulla pancia e ho detto con quello che è successo non mi muovo più".