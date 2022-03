Lazio, Simone Inzaghi su Wilson: "Una fortuna conoscerlo, sono vicino al popolo laziale"

Queste le parole dell'ex tecnico laziale in merito alla scomparsa del leggendario capitano della Lazio campione d'Italia nel 1974

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La scomparsa di Pino Wilson ha generato cordoglio e commozione in tutto il mondo biancoceleste e anche nel mondo del calcio in generale. Tanti gli attestati di stima e affetto per lo storico capitano della Lazio. Sui social, nelle ultime ore, aveva fatto discutere il silenzio di Simone Inzaghi. Silenzio interrotto oggi, con l'ex tecnico laziale che ha mandato un pensiero a Wilson e alla sua famiglia attraverso RadioSei: "Ho avuto la fortuna di conoscerlo, di parlare di calcio con lui. Era una persona estremamente competente, sono rimasto molto dispiaciuto ho appreso la notizia della sua scomparsa. Faccio le condoglianze alla famiglia, a tutto il popolo laziale per questa grave perdita”, le parole dell'attuale allenatore dell'Inter. Un pensiero sentito e commosso per una leggenda come Wilson.