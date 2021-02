Lazio, sirene tedesche per Tare? Il Lipsia sulle tracce del ds...

Sirene tedesche per Igli Tare? Niente di concreto, per ora, ma pare che il Lipsia si sia messo sulle tracce del ds biancoceleste. Come riportato da Tuttomercatoweb.com infatti il club avrebbe messo proprio il direttore sportivo della Lazio in cima alla lista dei desideri grazie all'ottimo lavoro che ha svolto e continua a svolgere in società da anni. I tedeschi sono in cerca di un nome di alto profilo per la prossima stagione e Tare sembrerebbe essere proprio il profilo giusto.

