Lazio, situazione da separato in casa per Hoedt: l'olandese esentato dagli allenamenti

Che con il rientro in lista di Luiz Felipe uno dei difensori sarebbe stato sacrificato lo si sapeva già. Il dubbio era su chi sarebbe stato il giocatore scelto da Inzaghi per fargli posto, con Hoedt e Musacchio tra i profili più papabili. Se l'olandese aveva giocato da titolare l'ultima gara prima di Firenze al posto dello squalificato Acerbi, l'ex Milan non vede il campo da fine marzo quando disputò 4 minuti contro l'Udinese. Alla fine però la scelta è ricaduta proprio su Wesley Hoedt che ad oggi vive una situazione da separato in casa. Il giocatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stato esentato dagli allenamenti e non si allena con la squadra da venerdì scorso. Oggi potrebbe rivedersi a Formello anche se solo di passaggio, il suo futuro è lontano dalla Lazio.