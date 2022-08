Lazio, snobbata dai bookmakers per lo scudetto eppure l'Inter...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La classifica non rispecchia le aspettative. Nel calcio, soprattutto a inizio campionato, questa verità sembra rispecchiarsi nei numeri dei bookmakers. Dopo tre giornate, nessuna squadra è a punteggio pieno, un'anomalia che non accadeva da 12 anni ma che è sintomo che ancora tutte le realtà della massima serie stanno piano piano ingranando. Con la vittoria per 3-1 di venerdì, la Lazio si è portata a 7 punti in classifica lasciandosi alle spalle ferma a 6, eppure per i bookmakers i nerazzurri sono ancora favoriti per la vittoria dello scudetto a 3, seguiti dalla Juventus a 3.75, dal Milan a 4, dalla Roma a 6 e dal Napoli a 7.50.