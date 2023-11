Lazio, solo 17 punti in 13 giornate: mai così male in Serie A dal...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Brutta sconfitta a Salerno: la Lazio cade all'Arechi sul risultato di 2-1. I biancocelesti rimangono fermi a quota 17 punti in 13 giornate. Si tratta del peggiore inizio in campionato dei biancocelesti dalla stagione 2013/14. La formazione di Sarri in Serie A non è ancora riuscita ad ingranare, e ora la classifica ne risente.