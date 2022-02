Lazio, sondaggio per i tifosi in vista della gara contro il Porto – FOTO

Il mese di febbraio sarà piuttosto intenso per i biancocelesti che dovranno destreggiarsi tra gli impegni di campionato, Coppa Italia e Europa League. A proposito di quest’ultima, si avvicina la sfida con il Porto determinante per il prosieguo della Lazio nella competizione. Per l’occasione la società ha deciso di lasciare ai tifosi la possibilità di scegliere il luogo dove i biancocelesti scatteranno la foto prima della gara contro i portoghesi. Tramite i canali social ufficiali sono state rese note le modalità di partecipazione al sondaggio.

Choose a place for the team picture to be taken before the Europa League match against FC Porto.



Sign up on @binance page to take part at the survey ➡️ https://t.co/9g50iLhVlM pic.twitter.com/mnITz4sMlX