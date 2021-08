Lazio - Spezia, il saluto del figlio ad Angelo Pietrolucci: "Ciao papà"

La Lazio ha battuto lo Spezia e ha ritrovato il proprio pubblico. L'Olimpico ha rivisto gli spettatori sugli spalti ben 546 giorni dopo l'ultima volta. Un sabato di normalità dopo un anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia. Il covid 19 ha stravolto la nostra quotidianeità e modificato le nostre abitudini. Purtroppo, però, questo maledetto virus è costato la vita a troppe persone. Tra queste c'è anche Angelo Pietrolucci, grandissimo tifoso laziale, capace di trasmettere la passione per i nostri colori alla sua famiglia. Il figlio Dario ha voluto ricordare suo padre ieri sugli spalti dell'Olimpico. Angelo non mancava mai alle gare della sua Lazio. La Lazio per loro è e sarà sempre una questione di famiglia. Ieri in distinti Nord Est è comparso lo striscione: "Vola un Angelo nel cielo. Ciao Papà". Un saluto a cui si unisce ancora una volta la redazione de LaLazioSiamoNoi.