Lazio - Spezia, in Curva Nord anche la mamma di Daniel Guerini - FOTO

Sabato la Lazio è tornata a giocare davanti ai suoi tifosi per la prima volta, stretta in un abbraccio caloroso ha annichilito lo Spezia e fatto divertire chi rientrava all'Olimpico dopo una lunghissima assenza. Sugli spalti però, in Curva Nord, c'era anche una presenza speciale: si tratta della mamma di Daniel Guerini, che ha indossato una maglia biancoceleste con il 10 e il nome di Guero sulle spalle. Un modo per riportare finalmente un ragazzo che è rimasto nel cuore di tutti quanti tra i colori che gli appartenevano.