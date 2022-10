Lazio - Spezia, Marcos Antonio entra ed esulta per la vittoria: il post social - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In occasione della partita tra Lazio e Spezia, c'è stato spazio anche per Marcos Antonio. Il brasiliano non è partito titolare (Martusciello e Sarri gli hanno preferito Cataldi al centro del centrocampo), ma a gara in corso ha potuto mettersi in mostra. Entrato in campo quando la gara già era stata messa sui giusti binari da Zaccagni e compagni, l'ex Shakthar ha festeggiato insieme ai compagni al triplice fischio. E su Instagram ha condiviso alcuni scatti, per poi aggiungere la più classifica delle didascalie: "Forza Lazio".

