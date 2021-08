Lazio - Spezia, prima per Basic: lo scatto dagli spogliatoi - FOTO

Prima partita in biancoceleste per Toma Basic. Il centrocampista croato, arrivato solo pochi giorni fa dal Bordeaux per 7 milioni più 1 di bonus, è già entrato nella lista dei convocati di Maurizio Sarri. Nella seconda di campionato contro lo Spezia, il nuovo acquisto della Lazio partirà dalla panchina e potrebbe subentrare a gara in corso. Il classe 1996 ha pubblicato, tra le storie Instagram, uno scatto della sua postazione all'interno dello spogliatoio con tanto di maglia numero 88.