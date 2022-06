Lazio, spunta una nuova data per la campagna abbonamenti: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Nelle ultime ore si era parlato del prossimo lunedì, adesso è spuntata una nuova data. La campagna abbonamenti della Lazio inizierà giovedì 23 giugno, forse anche un giorno prima. Non è ancora ufficiale, ma ieri è andata in scena la riunione decisiva nella quale sono stati sistemati gli ultimi aspetti tecnici e inviate indicazioni a Vivaticket che darà una risposta definitiva nelle prossime ore. Per quanto riguarda i prezzi dovrebbero essere molto simili a quelli della "Fase 1" già lanciata dalla Roma: 269 euro la Curva, 339 i Distinti, poi 399, 449 e 549 la Tribuna Tevere Parterre (rispettivamente nord, sud e centrale), 576 e 700 la Tribuna Tevere, 556 e 649 la Tribuna Tevere Top, 689 la Tribuna Monte Mario e 775 la Tribuna Monte Mario Centrale. Per i giovani tifosi biancocelesti previste le solite agevolazioni per gli under 16 e agli "Aquilotti".