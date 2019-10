Lazio, Stendardo: "Col Rennes una finale, biancocelesti costretti a vincere"

Poche ore al fischio d'inizio di Lazio - Rennes, la seconda gara del girone per i biancocelesti, dopo l'esordio negativo con il Cluj. Per parlarne, ai microfoni di Tmw Radio è intervenuto l'ex difensore dei capitolini Guglielmo Stendardo: "Col Rennes è una finale, ha ragione Inzaghi. E' costretta a vincere, servono i tre punti per non vedere pesantemente compromesso il percorso nella competizione. Anche se Inzaghi si affiderà ad un ampio turnover, serve mettere in campo una grande prestazione e cancellare la sconfitta di Cluj. In alcuni momenti la Lazio ha avuto dei blackout. E' sempre andata vicino al momento della consacrazione. La Lazio può arrivare in fondo, ma a volte gli episodi e poi qualche blackout ha sbarrato la strada. ma ha tutte le qualità per fare bene, anche quest'anno". Chiosa finale sull'episodio che ha visti coinvolti Inzaghi e Immobile la scorsa settimana: "Tra Inzaghi e Immobile c'è di più di una stima professionale. Lo hanno dimostrato abbracciandosi, lanciando un segnale all'esterno. Ciro è uno generoso, che vuole fare sempre gol. Ma Inzaghi deve anche gestirlo, perché non può giocare sempre".

