Lazio, Strakosha pronto a scendere in campo con l'Albania - FT

Il sogno di ogni bambino è quello di giocare a calcio e il sogno di ogni calciatore è quello di indossare la maglia della sua Nazionale. Per qualsiasi giocatore rappresentare il proprio paese è forse l'aspirazione più alta in carriera. Proprio in questi giorni anche i calciatori biancocelesti sono volati nei vari ritiri per prendere parte ai match di Nations League che inizierà proprio nella giornata di oggi giovedì 3 settembre. Anche Thomas Strakosha scenderà in campo con la sua Nazionale, l'Albania, domani contro la Biellorussia e lunedì contro la Lituania. Non poteva quindi mancare la foto di rito postata dal portiere su Instagram.

Lazio, Diaconale sicuro: "Quest'anno si punta allo scudetto!"

Immobile: "Calciomercato? Tare e Lotito sanno cosa fare. Fares? Lo conosce Lazzari..."

TORNA ALLA HOME