Lazio, striscioni e sfottò: dalla pasta Rummo alle case pacchiane - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio e Roma hanno pareggiato sul campo un derby in cui ha prevalso nervosismo e intensità su bel gioco e spettacolo. Se sul rettangolo di gioco le cose sono andate così, un'altra stracittadina si è giocata sugli spalti. Le due tifoserie si sono sfidate a colpi di striscione. Il botta e risposta è una delle caratteristiche principale della sfida della Capitale. La Curva Nord, come da tradizione, ha impressionato per la coreografia realizzata insieme alla Tribuna Tevere. Anche sugli striscioni il cuore del tifo biancoceleste ha regalato delle perle.

Nei giorni scorsi è diventata virale l'immagine di alcuni tifosi della Roma che mangiano la pasta durante una partita. Da questo ieri lo striscione AS RUMMO 1927 giocando sul nome della squadra e la nota marca di pastasciutta. Non è finita qui perché domina sui social anche lo striscione "Ma non ti ho già visto su case pacchiane" a indicare la mancanza di buon gusto e i colori sgargianti della Sud. Ecco le immagini degli striscioni più divertenti esposti dai tifosi biancocelesti