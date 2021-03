Lazio, sui social l'abbraccio tra Immobile e Luis Alberto: "Buongiorno, aquile" - FOTO

A qualche ora dalla vittoria della Lazio sul Crotone, i biancocelesti hanno dato il buongiorno ai tifosi pubblicando su Instagram l'abbraccio tra Immobile e Luis Alberto, arrivato dopo il gol del 'Mago', che ha portato nuovamente la squadra in vantaggio dopo il pareggio firmato Simy. Accanto all'immagine dei due protagonisti, il messaggio per iniziare al meglio il weekend, questa volta con tre punti in più in tasca.

