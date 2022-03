Lazio Summer Camp 2022: tutte le informazioni della nuova edizione

Fonte: sslazio.it

Tornano i Lazio Summer Camp estivi dedicati ai ragazzi tra gli 8 e i16 anni. Il corso ripartirà quest'estate con l'obiettivo di far migliorare ad ogni giovane le proprie capacità calcistiche. Non solo, nel Summer Camp prevista anche la figura di uno psicologo, fondamentale per la crescita dei ragazzi. La società biancoceleste ha diramato un comunicato stampa con tutte le informazioni in merito alle modalità di iscrizione. Di seguito la nota del club.

Anche quest’anno i ragazzi saranno guidati da uno staff di primo livello, composto dai tecnici del Settore Giovanile della Lazio. Ogni giovane partecipante riceverà l’allenamento più adeguato in relazione all'età e all'esperienza calcistica: un modo per migliorare giorno dopo giorno le proprie capacità. Oltre agli allenamenti e alle partite, nei Summer Camp targati Lazio, non mancheranno il divertimento e l’allegria che permetteranno ai ragazzi di stringere nuove amicizie e vivere nuove esperienze. E da quest’edizione i Summer Camp della S.S.Lazio si arricchiscono di una figura fondamentale per la crescita dei ragazzi: uno psicologo, infatti, svolgerà appuntamenti dedicati a tutti i partecipanti su temi delicati quali il Bullismo e il Cyberbullismo.

CONTENUTI TECNICI: Il corso prevede lezioni sulla tecnica di base e sulla tecnica applicata. Per i portieri è previsto un programma specifico svolto sotto la guida di allenatori professionisti del ruolo.

FORMULA FULL CAMP: Il “Full Camp” è la formula residenziale che prevede il pernottamento presso una delle strutture alberghiere selezionate.

CLICCA QUI PER LA TABELLA LOCALITA’ E COSTI 2022

Per il Camp di Santo Stefano è prevista la possibilità di usufruire del servizio di trasporto con partenza da Roma a bordo di un pullman da 25 posti. Il costo è di 300€ per ciascun partecipante. Il trasporto è garantito in caso di raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

SCHEDA D’ISCRIZIONE  https://we.tl/t-CXd7K7N7UX

LOCANDINA  https://we.tl/t-3I5am66Bzh

KIT UFFICIALI S.S. LAZIO - I kit ufficiali del Lazio Summer Camp saranno di due tipologie:

SUMMER CAMP BOLSENA/TAGLIACOZZO/MARINA DI ARDEA/ABBADIA SAN SALVATORE

2 maglie da allenamento

2 pantaloncini da allenamento

1 t-shirt di rappresentanza

1 bermuda di rappresentanza

2 calze

1 zainetto

1 cappellino

1 pallone

KIT SPECIALE SUMMER CAMP SANTO STEFANO

2 maglie da allenamento

2 pantaloncini da allenamento

1 t-shirt di rappresentanza

1 tuta di rappresentanza

1 k-way

2 calze

1 zainetto

1 cappellino

1 pallone

I SERVIZI INCLUSI: Ogni Camp sarà coordinato da un Direttore Responsabile. È garantita un’adeguata assistenza medica e la sorveglianza 24 ore su 24. I ragazzi saranno ospitati in strutture alberghiere con elevati standard qualitativi. È previsto un servizio di trasporto con bus privato dall’hotel al campo e viceversa, ove necessario. I camp si svolgeranno nel pieno rispetto delle disposizioni governative finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo Staff sarà sempre a disposizione per dare tutte le informazioni ai ragazzi, attraverso un’adeguata comunicazione e con il supporto della cartellonistica. Gli allenamenti ai massimi livelli saranno impartiti dagli istruttori del Settore Giovanile della S.S. Lazio. Sono previsti programmi di allenamento specifico per i portieri. Gli iscritti riceveranno il Kit da calcio firmato S.S. Lazio. Alla fine del camp sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO - Per effettuare l’iscrizione è obbligatorio: Compilare e sottoscrivere la scheda (scarica qui) in tutte le sue parti, compreso il consenso al trattamento dei dati (scarica qui); Inviare l’attestazione di avvenuto pagamento della caparra via e-mail all’indirizzo: romanordacademy@gmail.com

Inviare l’attestazione di avvenuto pagamento del saldo, da effettuare inderogabilmente entro 10 giorni dall’inizio del Camp, via mail all’indirizzo: romanordacademy@gmail.com. Il pagamento, sia della caparra che del saldo, deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: ROMA NORD ACADEMY - IBAN IT24Z0103003225000000830284 indicando nella causale le seguenti informazioni: LAZIO SUMMER CAMP + LOCALITA’ PRESCELTA + COGNOME E NOME DELL’ISCRITTO + SETTIMANA DAL .. AL … (esempio Lazio Summer Camp - Tagliacozzo - Rossi Francesco - settimana dal 26/06 al 02/07). L’avvenuta iscrizione sarà comunicata via mail, previa verifica dell’avvenuto pagamento.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IL PRIMO GIORNO DEL CAMP

Fotocopia documento di identità del ragazzo/a iscritti

Fotocopia certificato medico di buona salute

Fotocopia tessera sanitaria

Fotocopia tessera vaccinazioni

Certificato che attesti la negatività al Covid 19 effettuato entro le 72 ore precedenti la partenza del Camp.

Stampa della conferma di avvenuta iscrizione ricevuta via email.