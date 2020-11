Lazio, Tacchinardi: "Questa squadra non è mai doma, ha carattere"

Ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha commentato così la sfida tra Lazio e Juventus, terminata 1-1: "Mi è piaciuta molto, soprattutto nel primo tempo. Buona coppia d'attacco, Ronaldo e Morata si trovano bene, il portoghese penso abbia trovato il compagno giusto. Nella ripresa si è abbassata un po', ha rallentato l'intensità. Poi è arrivata questa Lazio mai doma, non è un caso se segni sempre la fine, vuol dire che ha grande carattere. Ci hanno sempre creduto, ha schiacciato la Juventus non con lucidità, ma con grande carattere. Mi è piaciuta la Juve, ma non molto nel secondo tempo ".

