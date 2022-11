Lazio, tanti auguri a Gabriele Podavini, uno degli eroi dei "meno nove"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Un gregario diventato immortale. Gabriele Podavani, che oggi compie 67 anni, ha scolpito il suo nome nell'ultracentenaria storia della Lazio dopo aver vissuto una delle annate più buie del club biancoceleste. Era infatti in rosa nella stagione 1986/1987 quando l'allora squadra di Fascetti era in Serie B con ben nove punti di penalizzazione. Tra l'altro ai tempi la vittoria valeva due punti e non tre per questo quella salvezza ottenuta negli spareggi di Napoli contro Taranto e Campobasso viene ricordata ancora alla stregua degli scudetti e di altri successi storici. Podavani fluidificante di destra diede il suo contribuito con le sue sgroppate sulla fascia e soprattutto con l'assist decisivo per Fiorini in Lazio-Vicenza che consentì agli aquilotti di giocarsi gli spareggi. Nato a Gavardo in provincia di Brescia, ancora oggi rimembra con emozioni i suoi trascorsi all'ombra del Colosseo. Tanti auguri!