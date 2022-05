Lazio, tanti auguri a Paul Gascoigne che oggi spegne 55 candeline

TUTTOmercatoWEB.com

Genio e sregolatezza, follia e talento, tutto in un'unica persona. Paul Gascoigne, che oggi spegne 55 candeline, non è stato un giocatore come gli altri: amato in Inghilterra così come in Italia sponda laziale, giocatore sempre particolare in grado di segnare gol da cineteca ma anche di far impazzire compagni di squadra e allenatori con scherzi irriverenti.

Solo per citarne alcuni una volta si presentò nudo al ristornate davanti a Dino Zoff, un'altra volta andò in un pub a Wembley con ancora in dosso la divisa della Nazionale e gli scarpini da calcio, e ancora in un'altra occasione rubò l'auto di Luigi Corino lasciandolo a piedi prima di un allenamento.