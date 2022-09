Lazio, tanti auguri a Tommaso Rocchi: l'ex bomber compie 45 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Giornata di festa per Tommaso Rocchi. L'ex attaccante della Lazio spegne oggi 45 candeline. Con la maglia biancoceleste ha realizzato 105 gol tra campionato e coppe in 293 apparizioni. Tra le altre squadre importanti con cui ha giocato in carriera vanno annoverate anche Empoli ed Inter. Una volta appese le scarpette al chiodo nel 2016 ha intrapreso subito la carriera da allenatore iniziando dai Giovanissimi Provinciali Fascia B della Lazio, per poi passare prima all'Under 14, all'Under 15 ed infine all'Under 18. Insomma un legame con la Lazio indissolubile così come testimoniato anche dalle molteplici apparizioni in Tribuna Tevere durante le partite casalinghe della compagine capitolina.