Lazio, tanti auguri a Vladimir Jugovic: il serbo compie 53 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Una sola stagione all'ombra del Colosseo, ma ricca di emozioni e di ricordi. Vladimir Jugovic compie oggi 53 anni. Nato a Trstenik in Serbia ha vestito la maglia della Lazio nel 1997/1998, l'anno in cui la Lazio vinse la Coppa Italia (segnò un gol nel match di ritorno contro il Milan) e perse la finale di Coppa Uefa contro l'Inter a Parigi. Tra campionato e coppe ha totalizzato 42 presenze segnando 6 gol. Ha militato in tante altre squadre tra le quali Atletico Madrid, Inter, Monaco, Stella Rossa, Sampdoria e Juventus. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha deciso di dedicarsi al lavoro di opinionista sportivo per alcune televisioni del suo paese, oltre che allo scouting di giovani leve serbe. Oggi però è tempo di festeggiare. Tanti auguri!