Lazio, tanti auguri Kamenovic! Il difensore compie 22 anni - FOTO

C'è aria di festa in quel di Auronzo di Cadore. Oggi la Lazio festeggia Dimitrije Kamenovic che compie 22 anni. Il difensore serbo classe 2000 non ha avuto tantissimo spazio finora, complice anche il tesseramento fatto a gennaio perché extracomunitario. L'esordio in biancoceleste è arrivato nell'ultima partita della stagione scorsa in casa contro l'Hellas Verona di Casale e Cancellieri (ora suoi compagni). In quell'occasione il serbo non si è mosso male, sfruttando le sue doti fisiche. Con l'arrivo di Gila, Romagnoli e lo stesso Casale le sue chance sono diminuite, ma il fatto che possa giocare anche come terzino a sinistra non è da sottovalutare. Se non dovesse arrivare un rinforzo sulla fascia Sarri lo considererebbe come alternativa a Hysaj facendogli un regalo posticipato.