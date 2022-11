Lazio, tanti auguri Segio Conceição: "meu amigo" compie 48 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Giornata importante per un grandissimo ex di casa Lazio, ovvero Sergio Conceição. Il portoghese attualmente alla guida del Porto spegne 48 candeline. Nel corso della sua vita calcistica ha avuto la fortuna di potersi togliere diverse soddisfazioni tra cui quella di vincere lo storico scudetto biancoceleste nel 2000. Con l'aquila sul petto ha vinto inoltre 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa Europea totalizzando 113 presenze e 11 gol. Uno score impreziosito dal ritorno avvenuto nell'estate del 2003 che però non ha avuto gli effetti sperati visto il prematuro addio a gennaio 2004. Nel corso della sua attività agonistica ha vestito anche le maglie di altre squadre importanti come Porto, Inter, Parma, Standard Liegi e Paok Salonicco. Nel 2012 ha intrapreso la carriera da allenatore e dopo tanta gavetta tra Portogallo e Francia oggi è il tecnico del Porto. Lo scorso anno anno il destino lo ha rimesso dinanzi alla "sua Lazio" e nel match giocato allo stadio Olimpico non è riuscito a trattenere l'emozione durante il saluto ai tifosi sotto la Curva Nord. Tanti auguri "meu amigo".