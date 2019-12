Lazio, Tare: "I tabù devono essere sfatati. Classifica? Pensiamo in grande..."

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha analizzato il big match di questa sera contro la Juventus ai microfoni di Dazn. Nel corso dell'intervento, si è espresso anche sull'ottimo momento di forma che sta vivendo la squadra di Inzaghi: "I tabù sono fatti per essere sfatati. Dobbiamo vincere in casa contro la Juventus come siamo riusciti a fare risultato a San Siro dopo trent’anni, siamo in un buon momento, la classifica ci permette di pensare in grande. Dobbiamo vincere, poi vedremo il resto. Vincere aiuta a crescere".

Juventus, Paratici su Milinkovic: “Ottimo giocatore, ma è della Lazio…”

Lazio, Insegno: “Divertirsi per fare risultato. Su chi punto? Indovina…” - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE