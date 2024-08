Lazio, Tchaouna all'Arechi per sostenere Dia e la Salernitana: lo scatto social - FOTO

La Salernitana rimonta lo Spezia grazie alla doppietta di un super Dia che, nonostante la contestazione dell'Arechi, dà spettacolo all'esordio stagionale. Tra coloro i quali lo hanno sostenuto dagli spalti, assistendo direttamente al match, c'è anche il nuovo acquisto della Lazio - ed ex attaccante granata - Loum Tchaouna che questa sera ha deciso di partire alla volta di Salerno per vedere da vicino i suoi ex compagni, nella speranza di poter presto riabbracciare nella Capitale l'attaccante franco-senegalese con cui ha condiviso lo spogliatoio nella passata stagione.