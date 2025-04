Lazio, Tchaouna e il post social dopo il Parma: "Pazienza e perseveranza" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Pazienza, perseveranza e resistenza", questo il termine "Sabr" utilizzato da Tchaouna nel suo post social al termine della sfida tra Lazio e Parma, terminata 2-2 grazie alla super doppietta di Pedro che ha evitato alla squadra di Baroni di incassare una sconfitta che con molta probabilità avrebbe segnato la fine della corsa Champions dei biancocelesti.

Una gara, quella di ieri, in cui il classe '03 ha fornito proprio l'assist per la rete del pari dello spagnolo che gli ha permesso di essere uno dei pochi a strappare la sufficienza in un match in cui in tanti non hanno brillato.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.