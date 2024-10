Lazio, terminate le visite per Lazzari: "Ecco come sto" - FT&VD

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - Esami terminati per Lazzari che è stato raggiunto in clinica anche da Rodia. Il biancoceleste, all'uscita, ha rilasciato anche qualche dichiarazione: "Le visite sono andate abbastanza bene. Quanto sto fuori? Non so, vediamo…”

Esami per Manuel Lazzari. Il terzino della Lazio si è fermato nell'ultima gara contro l'Empoli per un problema al retto femorale della gamba sinistra. Si teme lo stiramento, ma Baroni incrocia le dita e spera che non sia nulla di grave. Dopo la sosta inizierà un nuovo ciclo di partite ravvicinate da non sbagliare, a partire dalla Juventus. Il difensore in questi minuti è arrivato a Villa Mafalda per degli accertamenti e alle domande dei giornalisti presenti ha risposto: "Mi sento abbastanza bene". Di seguito il video e le foto.

