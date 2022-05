Lazio, terzo anno di fila sopra la Roma: non era mai successo nell’era Lotito

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha chiuso al quinto posto in classifica a quota 64 punti, 1 in più della Roma arrivata sesta. Per il terzo anno di fila l’aquila ha stabilito il primato cittadino, che a prescindere dagli obiettivi fa sempre piacere ai sostenitori biancocelesti. Un dato che insieme alla qualificazione alla prossima Europa League rendono decisamente meno amara la stagione laziale, caratterizzata da diversi momenti di grande difficoltà.

ANDAMENTO ULTIMI 3 ANNI – Tornando al duello eterno con i giallorossi, mai prima d’ora durante l’era Lotito la Lazio aveva concluso in classifica per tre anni consecutivi. Nella stagione 2019/2020 gli aquilotti si sono piazzati quarti con 78 punti a +8 sulla Roma quinta. Lo scorso anno Immobile e compagni sono arrivati sesti con 68 punti e lupacchiotti settimini con 62 punti. Quest’anno solo un punto divide le due compagini, ciò che basta per suggellare la supremazia capitolina.

RAFFRONTO CON IL PASSATO – Da quando Lotito ha rilevato la società nel lontano 2004, solo nelle stagioni 2010/2011 e 2011/2012 i biancocelesti sono riusciti a centrare un posizionamento migliore rispetto all’altra squadra della città. Nel primo caso è arrivato un quinto posto con 66 punti mentre la Roma ha chiuso al sesto con 63. Nel secondo Lazio quarta a 62 e giallorossi settima a 56.

