Lazio, ti ricordi Hoedt? L'olandese ripartirà ancora dal Belgio

Nuova avventura per Wesley Hoedt, difensore e vecchia conoscenza biancoceleste, che ripartirà ancora dal Belgio. Il centrale olandese, che trascorse due stagioni a Roma tra il 2015 e il 2017, sarebbe secondo quanto riportato da Sky Sports UK, a un passo dall'andare a giocare in prestito secco all'Anderlecht. Proprio in Belgio, il centrale del Southampton aveva giocato nell'ultima stagione, al Royal Antwerp. Prima ancora, sempre in prestito ma in Spagna, al Celta Vigo, senza brillare.

Acerbi: "Sto benissimo alla Lazio, mai detto di voler andare via"

Lazio, Calisti: “Mercato? C’è ancora da lavorare. E su Acerbi...”

www.lalaziosiamonoi.it