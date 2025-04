Lazio | Tifosi furiosi, si salva solo Pedro: "Ennesima occasione sprecata"

TUTTOmercatoWEB.com

Una serata a due volti quella vissuta dalla Lazio all'Olimpico. La squadra di Baroni si fa eclissare dal Parma di Chivu per quasi 80 minuti e solo un super campione come Pedro riesce a evitare una sconfitta sonora ai biancocelesti. Al triplice fischio, nonostante il pari, sono tanti i commenti dei tifosi che recriminano alla squadra una prestazione al di sotto delle aspettative.

"I compagni non meritano di respirare la stessa aria di Pedro", "Occasione sprecata", "Ogni volta che bisogna fare un passo in avanti la Lazio sbaglia sei finali e ti ritrovi sotto 2-0 col Parma", e ancora: "Chance di prendere la Juve al quarto posto a 62 punti, buttata via. Prossima giornata Bologna-Juve Roma-Fiorentina e noi ad Empoli. Ogni volta che la Lazio deve fare un passo in più lo manca clamorosamente. Non vinciamo in casa dal 9 febbraio. Incomprensibile!", "Pedro perdonali, non sono degni di stare in squadra con te. Tu sei immenso invece. Grazie", questi alcuni dei commenti che hanno invaso i social al termine della sfida.

