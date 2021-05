Lazio, Tommaso Paradiso: "Inzaghi è la nostra bandiera, sono contento"

Dopo quasi 5 ore di incontro, è arrivata la fumata bianca tra la Lazio e Simone Inzaghi. L'allenatore continuerà a essere sulla panchina laziale per almeno altri tre anni. Questa mattina, sulle frequenze di Radiosei, Tommaso Paradiso è intervenuto per dire la sua: "Io sono molto felice, sarà che pure la data di ieri per noi è simbolica, tutte le belle cose arrivano da lì. Ogni anno facciamoci una specie di festa, oltre il 9 gennaio (ride, ndr). Ho avuto molto timore perché sono molto affezionato a Inzaghi, vorrei che restasse per sempre con noi (come ho scritto anche sui miei social). Siamo sempre in cerca di simboli, di figure che possano rappresentare il mondo Lazio in maniera pulita, sportiva, corretta ed eccolo qui, finalmente lo abbiamo. Rappresenta il meglio della tifoseria laziale, è la nostra bandiera. Per quelli della mia generazione almeno lo è. Le immagini con Immobile sono meravigliose e speriamo si riesca a vincere qualcosa di importante. Lo scorso anno ci siamo andati vicini. Ovviamente non puoi ripetere per due anni consecutivi una stagione del genere dove gira tutto e devi giocare solo in campionato. Speriamo che Simone ieri abbia chiesto qualche garanzia tecnica, me lo auguro".

POSSIBILE SEPARAZIONE - "Inzaghi all'Inter? Appena l'ho sentito ero preoccupato e incattivito. Per me poteva arrivare chiunque, ma ci sarei rimasto molto male. Quando ho sentito il nome di Mazzarri ho avuto un mancamento (ride, ndr)".

L'ANEDDOTO - "Ieri ero al ristorante a pranzo con mia madre in centro, esco e mi trovo Lotito accanto, con la mascherina probabilmente non mi ha riconosciuto o non sa nemmeno chi io sia, e gli dico: "A presidè, stasera firma eh?!". Lui mi risponde: "Si, se facciamo la colletta firmiamo". Ovviamente lo ha detto in maniera simpatica, come tutte le sue uscite diventate storiche".

TROVARSI A META' STRADA - "Simone è uno che non ha bisogno del contratto della vita ora, ha ancora tantissimi anni di carriera davanti quindi ha fatto bene a fare dei passi verso Lotito. Ho saputo che è stato molto contento di rinnovare, pare sia scoppiata la scintilla di nuovo".