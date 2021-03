Lazio - Torino, il ricorso di Lotito in 19 pagine: ecco su cosa punta

LAZIO-TORINO - La Lazio l'aveva promesso che avrebbe fatto ricorso anche oltre il terzo grado di giudizio per il caso del rinvio della partita contro il Torino. Il 3-0 a tavolino, come si augurava il club biancoceleste, non è stato assegnato, il giudice sportivo ha passato la palla alla Lega di Serie A per decidere una nuova data in cui dovrà giocarsi la partita ed ora la Lazio si è messa in moto per il ricorso in 2° grado di giudizio. Come riporta la rassegna di Radiosei, Lotito ha depositato le 19 pagine del reclamo che porteranno la Corte la prossima settimana a fissare il dibattimento tra una decina di giorni. Di conseguenza, il Torino avrà almeno 4 giorni per poter depositare le proprie memorie difensive.

COSA C'È NELLE 19 PAGINE DEL RECLAMO - Nelle 19 pagine si ritrovano gli stessi argomenti già scartati dal giudice Mastrandrea, vale a dire le incongruenze relative all’autorizzazione degli allenamenti individuali e al famoso “giorno zero” (23 febbraio), in cui i giocatori del Torino erano liberi di circolare nonostante l'ordinanza a effetto immediato per la tutela della salute pubblica. Dalla Lazio, dunque, viene contestata la proroga dell'isolamento fino al 2 marzo e "appare evidente la costruzione volontaria dell'impedimento al viaggio che il Torino avrebbe dovuto intraprendere". Ma si è già specificato che il provvedimento perdurava fino a tutto il 2 marzo, data della partita, in calendario alle 18:30. Nulla di nuovo quindi.

Pubblicato il 20/03

