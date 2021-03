Lazio - Torino, niente 3-0 a tavolino. L'avv. Gentile: "Ricorsi fino a terzo grado di giudizio e oltre"

"Lazio fino al terzo grado e anche oltre? Sì". Lo ha detto Gianmichele Gentile, legale della Lazio, intervenuto a Radio Punto Nuovo, in riferimento alla decisione el Giudice Sportivo di rinviare la partita contro il Toro. "C'è la necessità di capire cosa è successo con il provvedimento dell'ASL perché non è chiaro. Lo stesso giudice sportivo ha rilevato questo", ha aggiunto. "Non è un problema di contrasto tra Cairo e Lotito. È un problema più ampio: si tratta di capire quello che deve fare il campionato in situazioni come questa", ha spiegato ancora. "Rapporti tesi tra Cairo e Lotito? Se i due presidenti si scontrano non riguarda l'ordinamento giuridico. Io dico che c'è un buco nell'ordinamento sportivo per quanto riguarda la disciplina covid, la disciplina d'emergenza. I provvedimenti emanati fino ad oggi dall'ordinamento sportivo non risolvono il problema", ha concluso Gentile.